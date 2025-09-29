Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 29 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jovem morre em despiste na A24 em Lamego

29 set, 2025 - 21:35 • Lusa

Acidente aconteceu na zona de Bigorne. Vítima tinha 22 anos.

A+ / A-

Um homem de 22 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na autoestrada 24 (A24) em Lamego, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"Um despiste na A24, sentido Norte - Sul, ao quilómetro 112, na zona de Lamego, provocou uma vítima mortal, um masculino de 22 anos", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro da Proteção Civil.

O alerta foi às 17h50 e, no local, na zona de Bigorne, concelho de Lamego, no distrito de Viseu, estiveram nove operacionais apoiados por cinco veículos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 29 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado