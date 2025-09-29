Menu
Ministra do Ambiente: “Ainda há muitas casas nem aquecidas nem arrefecidas”

29 set, 2025 - 10:10 • João Maldonado

Ministra do Ambiente reage a relatório de Agência Europeia que marca Portugal num grupo de países em alerta por poderem consumir mais de 70% da energia europeia para arrefecimento de edifícios. Garante que Governo está a trabalhar na eficiência energética.

A+ / A-

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, diz que "ainda há muitas casas que não são aquecidas nem arrefecidas”.

A responsável do Governo pela pasta da Energia respondia, desta forma, ao relatório divulgado esta segunda-feira, pela Agência Europeia do Ambiente, que inclui Portugal, Espanha, Grécia e Itália num grupo de países que podem alcançar 71% do total de energia na União Europeia utilizada para arrefecimento de edifícios.

"Infelizmente, até por causa do nível de vida dos portugueses, ainda há muitas casas que não são aquecidas nem arrefecidas”, disse Maria da Graça Carvalho à Renascença, à margem da conferência comemorativa dos 25 anos da ADENE.

A ministra do Ambiente explica que com as condições de clima em Portugal marcadas por “altas temperaturas de Verão e baixas no Inverno, há tendência de fazer que esse consumo aumente”.

Portugal entre os países que mais energia consomem para arrefecer edifícios

Energia

Portugal entre os países que mais energia consomem para arrefecer edifícios

Relatório aponta que Grécia, Itália, Portugal e Es(...)

Como forma de solucionar a dificuldade crescente, Maria da Graça Carvalho sublinha a prioridade governamental de eletrificar os sistemas, incluindo nas habitações. Para tal, abrem amanhã as candidaturas ao programa E-LAR, que visa apoiar a eficiência energética através da aquisição de equipamentos mais capazes ao nível dos consumos e da reciclagem de equipamentos a gás.

“A eletricidade é de origem renovável e, assim, fazemos a descarbonização do setor dos edifícios, portanto é uma motivação de sustentabilidade, mas é também uma motivação de soberania e de independência, por exemplo da importação de gás e do controle dos preços”, assinala a ministra, garantindo que o objetivo é sempre garantir preços razoáveis para os consumidores.

