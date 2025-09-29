Ministra do Ambiente: “Ainda há muitas casas nem aquecidas nem arrefecidas”

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, diz que "ainda há muitas casas que não são aquecidas nem arrefecidas”.

A responsável do Governo pela pasta da Energia respondia, desta forma, ao relatório divulgado esta segunda-feira, pela Agência Europeia do Ambiente, que inclui Portugal, Espanha, Grécia e Itália num grupo de países que podem alcançar 71% do total de energia na União Europeia utilizada para arrefecimento de edifícios.

"Infelizmente, até por causa do nível de vida dos portugueses, ainda há muitas casas que não são aquecidas nem arrefecidas”, disse Maria da Graça Carvalho à Renascença, à margem da conferência comemorativa dos 25 anos da ADENE.

A ministra do Ambiente explica que com as condições de clima em Portugal marcadas por “altas temperaturas de Verão e baixas no Inverno, há tendência de fazer que esse consumo aumente”.