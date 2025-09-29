Moradores em Lisboa queixam-se do ruído de barcos que navegam como "discotecas flutuantes"

Moradores na frente ribeirinha de Lisboa, inclusive junto à Doca da Marinha, denunciam a atividade ruidosa de embarcações de recreio que navegam no Tejo, "em modo de discoteca flutuante", verificando-se falta de fiscalização por parte das entidades responsáveis. A denúncia é da Associação de Moradores e Amigos de Santa Maria Maior, que encaminhou a queixa para diversas entidades, incluindo a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a Polícia Marítima e Administração do Porto de Lisboa, apelando à implementação de medidas de mitigação do ruído, para assegurar o direito ao descanso. Em resposta à agência Lusa, a CML admite o registo de "queixas de moradores relacionadas com a atividade ruidosa na frente ribeirinha", mas ressalva que "a circulação destas embarcações no Tejo com equipamentos sonoros em funcionamento não depende de licenciamento municipal, estando sujeita à fiscalização da Autoridade Marítima". Contrariando essa ideia, a Polícia Marítima de Lisboa, sob alçada da Autoridade Marítima, esclarece que a fiscalização do ruído não é da sua competência, mas sim das câmaras municipais, "no âmbito do Regulamento Geral do Ruído".

"O Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa efetua diversas ações de fiscalização, direcionadas a diversas matérias. Perante o ruído, a Polícia Marítima não efetua técnicas de medição para o levantamento de contraordenações por não se tratar de matéria da sua competência", indica à Lusa, revelando que, desde 2023, foram efetuadas 62 fiscalizações a embarcações marítimo-turísticas, tendo sido detetadas 20 infrações, mas nenhuma relacionada com ruído. Desde 2023 e até à data presente, perante os 11 concelhos que o Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa detém na área de atuação — Oeiras, Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada —, "foram rececionadas sete denúncias relacionadas com ruído face a embarcações de recreio". Por outro lado, a CML refere que, em março, promoveu uma reunião com a Administração do Porto de Lisboa (APL), em que foi abordada a denúncia desta associação de moradores, tendo como objetivo "reforçar os mecanismos de controlo e mitigação do ruído proveniente de atividades portuárias e marítimas". Responsável pelo licenciamento dos operadores marítimo-turísticos, a APL revela que o regulamento neste domínio está "em fase de revisão, passando a integrar o Código de Conduta para Operadores Marítimo-Turísticos no Rio Tejo", elaborado por "um grupo de trabalho multidisciplinar", criado em 2024 para "estudar formas de mitigar os impactos da crescente atividade marítimo-turística no Tejo e de assegurar a boa convivência entre as diversas utilizações do rio".

"O regulamento contempla de forma expressa a necessidade de prevenir e reduzir o impacto do ruído associado às operações das embarcações", adianta a APL, determinando que "o ruído produzido por música ou outros sons deve ser reduzido à entrada, permanência e saída das docas". À Lusa, a APL destaca ainda a "colaboração estreita" com as demais autoridades competentes, "nomeadamente com a Polícia Marítima e Polícia Municipal, no âmbito das respetivas atribuições e competências para fiscalizar atividades ruidosas temporárias". Reunindo cerca de 300 pessoas, a Associação de Moradores e Amigos de Santa Maria Maior tem vindo a denunciar a atividade ruidosa provocada pelas embarcações de recreio "que navegam Rio Tejo abaixo e acima, em modo de discoteca flutuante", com horários de circulação diurnos e noturnos, incluindo entre as 01:00 e as 04:00, com centenas de pessoas a bordo, incomodando quem vive junto às zonas ribeirinhas. Para assegurar o direito ao descanso, os moradores apelam a que as embarcações desliguem a música quando se aproximam das docas e enquanto estão atracadas a aguardar a entrada ou saída de passageiros, e que observem os limites de som estabelecidos na Lei Geral do Ruído, em especial durante o período noturno.