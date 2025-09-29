Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mulher morre atropelada numa passadeira em Beja

29 set, 2025 - 09:54 • Lusa

Uma mulher, de 66 anos, morreu no domingo à noite, em Beja, após ser atropelada por um veículo ligeiro de passageiros numa avenida da cidade.

A+ / A-

Uma mulher, de 66 anos, morreu no domingo à noite, em Beja, após ser atropelada por um veículo ligeiro de passageiros numa avenida da cidade, indicaram hoje a Proteção Civil e os bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse à agência Lusa que o alerta para o atropelamento, ocorrido na Avenida Comandante Ramiro Correia, foi dado às 20h27.

Inicialmente, a vítima foi considerada como ferido grave e transportada para o hospital de Beja, onde acabou por morrer, acrescentou a mesma fonte.

Também contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Pedro Barahona, precisou que, devido ao atropelamento, a mulher, de 66 anos, "ficou em estado crítico".

"Estava em paragem cardiorrespiratória e ainda foi transportada para o hospital, onde foi declarado o óbito", indicou.

O atropelamento aconteceu na zona de uma passadeira, onde até "ficaram os sapatos da vítima", acrescentou o comandante.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por quatro veículos, incluindo meios dos bombeiros, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), bem como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) sediada no hospital local.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado