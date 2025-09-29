Mulher morre atropelada numa passadeira em Beja

Uma mulher, de 66 anos, morreu no domingo à noite, em Beja, após ser atropelada por um veículo ligeiro de passageiros numa avenida da cidade, indicaram hoje a Proteção Civil e os bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse à agência Lusa que o alerta para o atropelamento, ocorrido na Avenida Comandante Ramiro Correia, foi dado às 20h27.

Inicialmente, a vítima foi considerada como ferido grave e transportada para o hospital de Beja, onde acabou por morrer, acrescentou a mesma fonte.

Também contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Pedro Barahona, precisou que, devido ao atropelamento, a mulher, de 66 anos, "ficou em estado crítico".

"Estava em paragem cardiorrespiratória e ainda foi transportada para o hospital, onde foi declarado o óbito", indicou.

O atropelamento aconteceu na zona de uma passadeira, onde até "ficaram os sapatos da vítima", acrescentou o comandante.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por quatro veículos, incluindo meios dos bombeiros, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), bem como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) sediada no hospital local.