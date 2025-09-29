Números da PJ sobre abusos sexuais contra crianças não surpreendem APAV

Os número da PJ sobre casos de abuso sexual contra menores não deixa os responsvéis da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) supreendidos.

"Os números não surpreendem na totalidade a APAV", diz em entrevista à Renascença Carla Ferreira, dirigente da APAV.

Os dados revelados pela Polícia Judiciária (PJ) estão em consonânica com o "crescendo número de pedidos de ajuda" que chegam à associação.

Carla Ferreira explica que "este crime de abuso sexual de crianças é, sobretudo, de contacto físico ou de proximidade física, ou seja, estamos aqui a pôr de fora tudo o que acontece no digital".

Estes números da PJ estão relacionados com "situações de exibicionismo, como por exemplo, aquela pessoa que está a exibir os seus órgãos sexuais junto a uma escola".

Os dados da PJ são divulgados pelo diário Público e, em declarações ao jornal, Cristina Soeiro, responsável pelo gabinete de piscologia da PJ, diz que o "mea culpa" verificado no seio da Igreja católica contribuiu para "desocultar" o problema, mas, indica o jornal, "não é dentro das igrejas, sacristias ou residências paroquiais que estes crimes ocorrem na sua maior parte".

"Aqui pesa muito a parte escolar, do desporto e das próprias famílias, onde é perpetrada a maior franja dos crimes", diz Cristina Soeiro.

A APAV reconhece que "cerca de 50% das situações ocorrem dentro da família e, mesmo quando não ocorrem dentro do contexto familiar, é praticada por pessoas que são conhecidas: vizinhos, pessoas das atividades extracurriculares, pessoas na escola, pessoas que estão no contacto diário".

A Polícia Judiciária (PJ) contabilizou 711 crimes de abuso sexual contra crianças nos primeiros seis meses do ano. É mais de metade de todos do número de casos registados pelas autoridades durante todo o ano de 2024.