  29 set, 2025
Números da PJ sobre abusos sexuais contra crianças não surpreendem APAV

29 set, 2025 - 09:15 • Ana Fernandes Silva

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima sublinha que "cerca de 50% das situações ocorrem no seio familiar".

Os número da PJ sobre casos de abuso sexual contra menores não deixa os responsvéis da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) supreendidos.

"Os números não surpreendem na totalidade a APAV", diz em entrevista à Renascença Carla Ferreira, dirigente da APAV.

Os dados revelados pela Polícia Judiciária (PJ) estão em consonânica com o "crescendo número de pedidos de ajuda" que chegam à associação.

Carla Ferreira explica que "este crime de abuso sexual de crianças é, sobretudo, de contacto físico ou de proximidade física, ou seja, estamos aqui a pôr de fora tudo o que acontece no digital".

Estes números da PJ estão relacionados com "situações de exibicionismo, como por exemplo, aquela pessoa que está a exibir os seus órgãos sexuais junto a uma escola".

Os dados da PJ são divulgados pelo diário Público e, em declarações ao jornal, Cristina Soeiro, responsável pelo gabinete de piscologia da PJ, diz que o "mea culpa" verificado no seio da Igreja católica contribuiu para "desocultar" o problema, mas, indica o jornal, "não é dentro das igrejas, sacristias ou residências paroquiais que estes crimes ocorrem na sua maior parte".

"Aqui pesa muito a parte escolar, do desporto e das próprias famílias, onde é perpetrada a maior franja dos crimes", diz Cristina Soeiro.

A APAV reconhece que "cerca de 50% das situações ocorrem dentro da família e, mesmo quando não ocorrem dentro do contexto familiar, é praticada por pessoas que são conhecidas: vizinhos, pessoas das atividades extracurriculares, pessoas na escola, pessoas que estão no contacto diário".

A Polícia Judiciária (PJ) contabilizou 711 crimes de abuso sexual contra crianças nos primeiros seis meses do ano. É mais de metade de todos do número de casos registados pelas autoridades durante todo o ano de 2024.

