PJ registou 711 casos de abuso sexual de crianças no primeiro semestre do ano

A Polícia Judiciária (PJ) contabilizou 711 crimes de abuso sexual contra crianças nos primeiros seis meses do ano. É mais de metade de todos do número de casos registados pelas autoridades durante todo o ano de 2024.

Os dados são avançados esta segunda-feira pelo jornal Público, que aponta para um crescimento deste tipo de crime.

Desde 2015 que o número de crimes de abuso sexual contra crianças não ultrapassava os mil. No ano passado, foram 1.041 crimes deste tipo contra menores reportados à Policia Judiciária.

Já nos primeiros seis meses de 2025, foram 711, ou seja, mais de metade dos registados em todo o ano de 2024. A estes somam-se ouros 21 casos de aliciamento de menores para fins sexuais.

De acordo com o jornal Público, as redes sociais são um espaço propício a estes crimes. Apesar deste número elevado, diminuíram os julgamentos por abuso sexual de menores. Continuam a ser muito menos os os processos que chegam a tribunal do que os que contabilizados pelas autoridades, em grande parte face à complexidade dos mesmos.

Em declarações ao Público, Cristina Soeiro, responsável pelo gabinete de piscologia da PJ, diz que o "mea culpa" verificado no seio da Igreja católica contribuiu para "desocultar" o problema, mas, indica o jornal, "não é dentro das igrejas, sacristias ou residências paroquiais que estes crimes ocorrem na sua maior parte".

"Aqui pesa muito a parte escolar, do desporto e das próprias famílias, onde é perpetrada a maior franja dos crimes", diz Cristina Soeiro.

[notícia atualizada às 8h30]