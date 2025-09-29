Seis mortos e mais de 7.700 ocorrências de violência doméstica em três meses

Seis pessoas foram mortas em contexto de violência doméstica entre abril e junho de 2025, ao mesmo tempo que PSP e GNR registaram 7.713 ocorrências, mais 657 do que no trimestre anterior, segundo dados divulgados esta segunda-feira.

Das seis pessoas que morreram neste segundo trimestre, cinco mulheres e um homem são as vítimas de homicídio em contexto de violência doméstica, de acordo com os dados do Portal da Violência Doméstica, da responsabilidade da Comissão para a Igualdade e Cidadania (CIG).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No total, desde o início do ano, morreram 13 pessoas vítimas de violência doméstica, 11 das quais mulheres. No mesmo período, PSP e GNR assinalaram 7.713 ocorrências, um número 9,3% acima das 7.056 queixas registadas no primeiro trimestre deste ano, mas 0,3% abaixo do período homólogo de 2024.

No que refere às medidas de apoio às vítimas de violência doméstica, havia 5.939 pessoas com medida de teleassistência, mais 81 do que no primeiro trimestre de 2025. Por outro lado, estavam 1.401 pessoas acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), entre 733 mulheres, 643 crianças e 25 homens.

Houve necessidade de transportar vítimas em 231 situações, num total de 392 pessoas, nas quais se contabilizam 229 mulheres, 160 crianças e dois homens. No segundo trimestre de 2025, havia 1.461 reclusos a cumprir pena pelo crime de violência doméstica, entre 395 em prisão preventiva e 1.066 a cumprir pena efetiva.

Já no que diz respeito às 1.225 pessoas com medidas de coação, havia 922 com pulseira eletrónica e outras 303 sem vigilância eletrónica. Registou-se ainda de 2.924 pessoas agressoras integradas em programas específicos, 230 delas em meio prisional, enquanto as restantes 2.694 estavam na comunidade.

