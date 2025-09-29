Temperaturas voltam a subir esta semana

As previsões da meteorologia apontam para uma melhoria do estado do tempo, com subida gradual de temperatura, em especial da máxima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve durante a tarde, onde poderão ocorrer aguaceiros em geral fracos.

O vento será fraco a moderado do quadrante norte, sendo de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, soprando por vezes forte de leste/nordeste nas terras altas até ao início da manhã e a partir do final da tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 8 ºC na Guarda e os 17 ºC em Faro, enquanto as máximas devem variar entre os 23 ºC em Braga e os 29 ºC em Faro.

Para terça-feira espera-se um novo aumento generalizado dos valores de temperatura, onde vários locais, especialmente das regiões Centro e Sul, poderão chegar e ultrapassar os 30 ºC.

Na quarta-feira, as temperaturas voltarão a aumentar, esperando-se valores entre os 21 ºC em Viana do Castelo e os 30 ºC em Santarém, Lisboa, Évora e Beja. A nível local, os termómetros poderão registar até 33 ºC, no distrito de Setúbal.