Cancro digestivo provoca 30 mortes por dia e até 2045 o número vai aumentar 30%

30 set, 2025 - 06:30 • Liliana Monteiro
“Infelizmente, os dados são cada vez mais negros. Este ano, foram divulgados os dados de 2022, são terríveis: 18 mil casos novos de cancro digestivo por ano em Portugal que provocaram 11 mil mortos. Morrem 30 pessoas por dia”.
O alerta é de Vítor Neves, presidente da Europacolon, organização sem fins lucrativos que se dedica, há 19 anos, a ajudar doentes e família com vários serviços que passam por consultas, acompanhamento, contactos para desbloquear problemas e linhas telefónicas de apoio em diversas especialidades clínicas.
“Tem havido um crescimento gradual e progressivo de casos de ano para a ano. A previsão da OMS (Organização Mundial da Saúde) e da Global Cancer para 2045, em Portugal, estimam um crescimento de 23,3% na incidência e 30% na mortalidade e isto é aterrador. Surpreende-nos que em Portugal se olhe para estes números como se de nada se passasse”.
À classe política, decisora, a organização aponta falta de vontade em investir na prevenção, tendo em conta que não acredita que exista desconhecimento sobre uma matéria há tantos anos falada e cujos números revelam bem uma problemática que tem de ser combatida.
A Europacolon garante que os rastreios ao cancro do intestino e gástrico têm vantagens grandes para a população e para o Estado, sobretudo o colo rectal.
“Há um rastreio que está aprovado na europa de base populacional que devia estar perfeitamente implementado em Portugal há muitos anos e os decisores em saúde vivem bem com esta abstenção e, digo mesmo, desprezo que fazem em relação a este assunto. Fico pasmo como é que os decisores conseguem viver com esta realidade sem fazer nada”.
Os últimos dados das autoridades nacionais revelam que há um número equilibrado de casos entre homens e mulheres, que há um crescimento anormal de situações na zona norte, mas há outra novidade: o cancro jovem.
“Antigamente as estatísticas do cancro do intestino eram a partir dos 50 anos, hoje, abaixo dos 50 anos aumentou 80%, chegam pessoas mais novas a partir dos 30, 40 anos e começam a aparecer em maior número, cresceram 80% e com estádios da doença mais avançados”.
À Renascença, Vítor Neves diz que os rastreios deviam ser feitos a gente mais nova. “Devia levar a descida da idade, como fizeram na mama, dos 50 para os 45 anos o rastreio obrigatório. As unidades de cuidados de saúde primários, que são porta de entrada para SNS, têm de ter outros meios, com médicos com mais tempo para valorizar sintomas e prescreverem mais rastreios."
A prevenção, considera, traria poupança: “O rastreio traz um custo/beneficio enorme, é um rastreio muito barato e vai poupar milhões de euros ao Estado porque os doentes que forem detetados cedo não vão aparecer com a doença já evoluída a exigir mais empenho financeiro para resolver o seu caso."
Dando o exemplo da Holanda, que é líder na adesão ao rastreio - cerca de 70% da população - o especialista afirma que “Portugal continua a ser dos piores países na europa relativamente à implementação do rastreio do cancro colo retal”.
Vítor Neves deixa um apelo: “Pessoas que estejam na faixa etária a partir dos 45 anos, e não tenham tido oportunidade do médico lhes prescrever rastreio, exijam-no e se tiverem dificuldade podem falar com Europacolon, não o deixem de fazer! Porque nós, pessoas individuais, também temos responsabilidade social."
Neste Dia Mundial do Cancro Gástrico, a Europacolon considera que a reflexão que deve ser feita por todos é clara: “Prefere fazer uma colonoscopia, e uma preparação dessa colonoscopia que está cada vez mais facilitada, ou prefere fazer uma cirurgia e várias sessões de quimioterapia e radioterapia, com todo o sofrimento adjacente a uma situação de cancro? Penso que ninguém terá dúvidas na escolha."
A Europacolon tem até hoje nas ruas um peditório nacional para recolher verba que a permita continuar a acompanhar doentes e famílias deste tipo de cancro. Na rua, por MBWay ou transferência https://www.europacolon.pt/donations, todos os contributos valem para a IPSS continuar a trabalhar .