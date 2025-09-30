Menu
Carteirista de 71 anos em prisão preventiva por furtos em transportes públicos de Lisboa

30 set, 2025 - 00:10 • Lusa

O homem acabou por ser detido no dia 12 de setembro no elétrico 15, em Lisboa, após furtar a carteira de um turista escocês, posteriormente recuperada e devolvida.

A+ / A-

Um homem, de 71 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito de dez furtos em autocarros e elétricos da Carris, revelou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis refere que o homem já era conhecido das autoridades, uma vez que tinha cumprido pena suspensa por crimes idênticos em 2020 e sido detido no Porto por furtos a turistas.

"O detido fazia-se valer da sua idade avançada e da sua dupla nacionalidade (brasileira e Italiana) para passar despercebido entre as vítimas, e deslocar-se entre os países da Europa para praticar furtos, e encontra-se proibido de se deslocar a França por ter cometido furtos naquele país", indica a PSP na nota.

O homem acabou por ser detido no dia 12 de setembro no elétrico 15, em Lisboa, após furtar a carteira de um turista escocês, posteriormente recuperada e devolvida, segundo a PSP.

Ainda de acordo com a PSP, na sequência de uma busca ao quarto da pensão onde residia, as autoridades apreenderam 1.490 euros, dois telemóveis furtados, devolvidos aos proprietários, e artigos em ouro avaliados em 4.500 euros, comprados com cartões bancários roubados.

"O juiz de Instrução Criminal de Lisboa, a quem o detido foi presente para primeiro interrogatório, decretou que ficasse a aguardar julgamento em prisão preventiva", lê-se na nota.

