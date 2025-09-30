Carteirista de 71 anos em prisão preventiva por furtos em transportes públicos de Lisboa

Um homem, de 71 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito de dez furtos em autocarros e elétricos da Carris, revelou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis refere que o homem já era conhecido das autoridades, uma vez que tinha cumprido pena suspensa por crimes idênticos em 2020 e sido detido no Porto por furtos a turistas.

"O detido fazia-se valer da sua idade avançada e da sua dupla nacionalidade (brasileira e Italiana) para passar despercebido entre as vítimas, e deslocar-se entre os países da Europa para praticar furtos, e encontra-se proibido de se deslocar a França por ter cometido furtos naquele país", indica a PSP na nota.

O homem acabou por ser detido no dia 12 de setembro no elétrico 15, em Lisboa, após furtar a carteira de um turista escocês, posteriormente recuperada e devolvida, segundo a PSP.

Ainda de acordo com a PSP, na sequência de uma busca ao quarto da pensão onde residia, as autoridades apreenderam 1.490 euros, dois telemóveis furtados, devolvidos aos proprietários, e artigos em ouro avaliados em 4.500 euros, comprados com cartões bancários roubados.

"O juiz de Instrução Criminal de Lisboa, a quem o detido foi presente para primeiro interrogatório, decretou que ficasse a aguardar julgamento em prisão preventiva", lê-se na nota.