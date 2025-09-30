Menu
  • 01 out, 2025
Circulação na linha azul do metro de Lisboa interrompida

30 set, 2025 - 23:29 • Lusa

Incidente com um passageiro obrigada a suspender linha azul.

A circulação na linha azul do Metropolitano de Lisboa está interrompida devido a um incidente com um passageiro, adiantou esta terça-feira a empresa na rede social X.

De acordo com a publicação, divulgada pelas 23h10, a paragem pode ser superior a 15 minutos.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

Tópicos
