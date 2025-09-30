Criança desaparecida desde julho encontrada em casa devoluta

A Polícia Judiciária (PJ) localizou numa casa devoluta em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, um menino de 10 anos que foi levado pelo pai e estava desaparecido desde julho, anunciou esta terça-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ adianta que o menor e o pai estavam, desde julho, em paradeiro desconhecido, havendo claros indicadores de que este tentava ocultar a localização da criança.

O pai do menor cessou a sua presença "online" e desligou o telemóvel, não mantendo também quaisquer contactos com os seus familiares mais próximos.

"Com o início do ano letivo e com o facto de a criança não ter comparecido às aulas, foram intensificadas diligências na zona de Delães, em Vila Nova de Famalicão, vindo a localizar-se o menor no interior de uma habitação devoluta, sem eletricidade ou água canalizada, num local de encontro e pernoita de pessoas ligados ao consumo" de drogas, adianta a PJ.

De acordo com a PJ, o menor foi encontrado com o pai, em condições manifestamente insalubres, envergando vestuário pertencente ao progenitor.

O menino apresentava múltiplas lesões compatíveis com picadas dispersas em várias zonas do corpo e evidenciava não ter tido qualquer cuidado de higiene, há muito tempo.

Segundo a PJ, a casa não tinha condições mínimas de habitabilidade e não havia géneros alimentícios.

Em articulação com o Juízo de Família e Menores de Guimarães, a criança foi resgatada, entregue aos cuidados da mãe e conduzida ao Hospital de Vila Nova de Famalicão, para avaliação.