Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo nos Açores

Furacão Gabrielle provocou estragos na produção de fruta na ilha Terceira

30 set, 2025 - 19:51 • Lusa

Produção da banana é a colheita mais afetada com o mau tempo. "Tinha cachos muito pesados e muita banana aturou e foi para o chão”, afirmou o presidente da cooperativa Fruter.

A+ / A-

A passagem do furacão pós-tropical Gabrielle pelos Açores trouxe prejuízos na produção de fruta na ilha Terceira, sobretudo na produção de banana, disse à Lusa o presidente da cooperativa Fruter.

“Estávamos com a produção um pouco atrasada, este ano, e havia muita banana a amadurecer agora para o mês de outubro. Tinha cachos muito pesados e houve muita banana que aturou e foi para o chão”, afirmou o presidente da Fruter, Paulo Rocha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo Paulo Rocha, os ventos fortes provocaram, sobretudo, a queda de bananas e de citrinos (laranja e limão), que estavam no início da campanha de colheita. Questionado sobre os montantes envolvidos, Paulo Rocha disse que “não é fácil contabilizar” e que cada produtor estará a fazer esse levantamento.

O furacão pós-tropical Gabrielle, inicialmente prevista nos Açores como furacão de categoria 1, provocou chuva, vento forte e agitação marítima, com particular incidência nas ilhas do grupo Central, na madrugada de quinta para sexta-feira.

Os associados da Fruter exportam ainda flores, principalmente proteas, também nesta altura do ano, em início da campanha de colheita, mas neste caso os prejuízos foram menores.

Na horticultura também não se registaram grandes prejuízos, mas houve estragos em algumas estufas. Porém, a cooperativa perspetivava uma colheita “acima da média” para a produção de banana, no final de outubro.

Na sexta-feira, a Federação Agrícola dos Açores (FAA) revelou, em comunicado de imprensa, que foram registados prejuízos, em várias ilhas, particularmente na cultura do milho forrageiro, considerando “urgente criar um sistema de seguros agrícolas que dê mais segurança aos agricultores”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado