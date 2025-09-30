Furacão Gabrielle provocou estragos na produção de fruta na ilha Terceira

A passagem do furacão pós-tropical Gabrielle pelos Açores trouxe prejuízos na produção de fruta na ilha Terceira, sobretudo na produção de banana, disse à Lusa o presidente da cooperativa Fruter.

“Estávamos com a produção um pouco atrasada, este ano, e havia muita banana a amadurecer agora para o mês de outubro. Tinha cachos muito pesados e houve muita banana que aturou e foi para o chão”, afirmou o presidente da Fruter, Paulo Rocha.

Segundo Paulo Rocha, os ventos fortes provocaram, sobretudo, a queda de bananas e de citrinos (laranja e limão), que estavam no início da campanha de colheita. Questionado sobre os montantes envolvidos, Paulo Rocha disse que “não é fácil contabilizar” e que cada produtor estará a fazer esse levantamento.



O furacão pós-tropical Gabrielle, inicialmente prevista nos Açores como furacão de categoria 1, provocou chuva, vento forte e agitação marítima, com particular incidência nas ilhas do grupo Central, na madrugada de quinta para sexta-feira.

Os associados da Fruter exportam ainda flores, principalmente proteas, também nesta altura do ano, em início da campanha de colheita, mas neste caso os prejuízos foram menores.

Na horticultura também não se registaram grandes prejuízos, mas houve estragos em algumas estufas. Porém, a cooperativa perspetivava uma colheita “acima da média” para a produção de banana, no final de outubro.

Na sexta-feira, a Federação Agrícola dos Açores (FAA) revelou, em comunicado de imprensa, que foram registados prejuízos, em várias ilhas, particularmente na cultura do milho forrageiro, considerando “urgente criar um sistema de seguros agrícolas que dê mais segurança aos agricultores”.