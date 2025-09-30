GNR apanha ladrão e descobre que tem mandado europeu por crimes sexuais

30 set, 2025 - 08:10 • Lusa
A GNR deteve na sexta-feira no concelho de Almada um homem de 34 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades luxemburguesas pela prática de crimes sexuais, anunciou esta terça-feira a guarda.
Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que o homem foi detido na localidade de Monte da Caparica, concelho de Almada, no distrito de Lisboa, após uma denúncia relativa a um furto de uma viatura.
"No decorrer da ação, foi possível apurar que, sobre o suspeito, pendia um mandado de detenção europeu, pela prática de crimes de natureza sexual", segundo a GNR.
O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Lisboa, tendo sido determinada a sua condução a estabelecimento prisional para aguardar posterior extradição.