  Noticiário das 9h
  30 set, 2025
Em Destaque
GNR apanha ladrão e descobre que tem mandado europeu por crimes sexuais

30 set, 2025 - 08:10 • Lusa

Homem de 34 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades luxemburguesas foi detido em Almada.

A GNR deteve na sexta-feira no concelho de Almada um homem de 34 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades luxemburguesas pela prática de crimes sexuais, anunciou esta terça-feira a guarda.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que o homem foi detido na localidade de Monte da Caparica, concelho de Almada, no distrito de Lisboa, após uma denúncia relativa a um furto de uma viatura.

"No decorrer da ação, foi possível apurar que, sobre o suspeito, pendia um mandado de detenção europeu, pela prática de crimes de natureza sexual", segundo a GNR.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Lisboa, tendo sido determinada a sua condução a estabelecimento prisional para aguardar posterior extradição.

