Governo garante que plataforma para professores deslocados fica disponível esta semana

O Governo garante à Renascença que a plataforma para professores deslocados se candidatarem a apoios vai ficar disponível esta semana, depois de um atraso face ao prometido inicialmente.

A plataforma do Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação (SIGRHE) devia ter ficado disponível aquando da publicação do decreto-lei em Diário da República, a 23 de setembro. No entanto, até esta terça-feira, uma semana depois, tal ainda não tinha acontecido.

Depois de ser questionado sobre o atraso pela Renascença, o Ministério da Educação promete que a plataforma "ficará disponível durante esta semana, quando ficarem concluídas as atualizações necessárias na aplicação".

O gabinete do ministro Fernando Alexandre reafirma que “o pagamento do apoio vai ter retroativos a 1 de setembro de 2025 ou à data de início de contrato”.

O apoio à deslocação foi alargado a todos os professores e o valor foi reforçado nas zonas com carência de docentes. O anúncio do Governo foi feito em julho, mas no arranque do novo ano letivo, os docentes ainda não têm como candidatar-se ao subsídio, porque a plataforma eletrónica está "encerrada temporariamente".

No ano letivo 2024/2025 o apoio à deslocação beneficiou 2.807 docentes que ficaram colocados nas 234 escolas sinalizadas com carência de docentes.

Para este ano letivo, o Governo alargou este subsídio a todos os professores que estejam colocados a mais de 70 quilómetros da sua residência, estimando que mais de oito mil beneficiem da medida.

O apoio varia entre os 150 e os 450 euros, mas no caso de docentes colocados em escolas inseridas nas áreas geográficas de Quadros de Zona Pedagógica considerados deficitários, o apoio varia entre os 165 e 500 euros.

