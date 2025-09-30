Hospital de Vila Franca de Xira vai reforçar equipa de obstetrícia

O Hospital de Vila Franca de Xira tem no seu serviço de obstetrícia três especialistas, estando em processo de contratação de mais quatro e o reforço da equipa com mais médicos tarefeiros, informou esta terça-feira a unidade hospitalar.

No sábado, o Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, disse que o Hospital de Vila Franca de Xira está em risco de perder a capacidade formativa de novos médicos de obstetrícia, uma vez que apenas conta com um especialista no quadro.

Segundo Carlos Cortes, o serviço de ginecologia e obstetrícia tem vindo a degradar-se nos últimos anos, com a saída gradual dos médicos que o integravam, estando agora reduzido a apenas um especialista do quadro.

"O Hospital de Vila Franca de Xira desconhece em absoluto qualquer documento acerca do seu Serviço de Obstetrícia, emitido seja por que entidade for", refere hoje a unidade hospitalar numa nota enviada à Lusa.

Contactada pela agência Lusa, a unidade hospitalar adianta ter no seu quadro do Serviço de Obstetrícia, neste momento, três médicos especialistas, acrescentando que a Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo encontra-se em processo de contratação de quatro especialistas em Obstetrícia.

O Hospital adianta ainda estar a reforçar a equipa do Serviço de Obstetrícia através da contratação de mais médicos tarefeiros dessa especialidade.

O Bastonário dos Médicos adiantou no sábado que, aquando de uma visita recente do colégio da especialidade de obstetrícia para aferir as condições de formação, o Hospital de Vila Franca de Xira tinha quatro especialistas, mas "desses agora só resta um no quadro do serviço".

"Isto é muito preocupante", reconheceu Carlos Cortes, adiantando que a Ordem está a desenvolver todas as diligências para que os internos daquele hospital, quando tiverem de voltar dos estágios noutros hospitais, possam ser realocados em hospitais que lhes possam dar a formação, "que não é o caso de Vila Franca de Xira neste momento".

De acordo com o bastonário da Ordem dos Médicos, caso a ULS Estuário do Tejo não encontre muito rapidamente uma solução com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, vai-se verificar uma "dificuldade muito grande de resposta deste hospital" às utentes.

No início do mês, a ministra da saúde, Ana Paula Martins, assegurou que a maternidade do hospital de Vila Franca de Xira não vai encerrar, em resposta ao receio manifestado pelos autarcas dos cinco municípios servidos por essa unidade local de saúde.

"Não vamos fechar a maternidade. Estamos sim a estudar a rede de referenciação das urgências para garantir a segurança às grávidas e aos bebés", declarou Ana Paula Martins na altura, durante a inauguração do Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira.

"Vejo como extremamente difícil resolver a curto prazo o problema de Vila Franca de Xira. Seria necessário contratar mais médicos para o serviço. Acho difícil, tendo em conta o contexto da obstetrícia, Vila Franca de Xira ter essa capacidade", admitiu Carlos Cortes.