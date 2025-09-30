​Identificados 900 lesados pelos incêndios em Oliveira do Hospital

Os incêndios que, em agosto e setembro afetaram o município de Oliveira do Hospital, deixaram um rasto de destruição em vários setores. As autoridades contam 900 lesados – a esmagadora maioria pessoas singulares, mas também uma dezena de empresas.

À beira das eleições autárquicas, o presidente e recandidato ao cargo José Francisco Rolo garante que estão a fazer o possível para garantir que as pessoas recebem os apoios do Estado o mais depressa possível e que fica garantida a intervenção de emergência para evitar erosão dos solos e deslizamento de terras.

Oliveira do Hospital foi um dos locais afetados pelo incêndio de agosto, um dos maiores de que há registo. Já estão fechadas as contas sobre este fogo, área ardida, estimativa de prejuízo?

Sim, nós já fizemos o levantamento. Extinto o incêndio, dominado o incêndio, fizemos logo um trabalho de organizar os serviços municipais, as equipas, e preparar um trabalho juntamente com as juntas de freguesia, com o setor da saúde e a segurança social, no sentido de irmos para o terreno fazer a inventariação dos prejuízos. Fizemos uma identificação que neste momento resulta que temos um total de 900 lesados identificados.

Esses 900 lesados são pessoas singulares, são cidadãos ou também englobam empresas?

Sim, os 900 lesados são cidadãos e também dez empresas que até o momento manifestaram, demonstraram danos materiais. Depois houve um trabalho técnico com a divisão de agricultura da CCDR, porque essencialmente os danos são de carácter agropecuário. Estamos a falar de arrumos agrícolas, perdas de árvores, de perda de animais.

Os prejuízos que acaba de descrever abalaram a estrutura, por exemplo, da oferta de emprego da zona para níveis preocupantes? E há preocupação no que diz respeito às condições de habitabilidade em Oliveira do Hospital?

Colocou-me duas questões. A segunda questão – a das habitações - é primordial. Neste momento há 11 habitações que estão em condições de submissão de candidatura para receber as ajudas públicas para a recuperação. Fizemos esse trabalho em articulação com a CCDR de uma forma rápida e eficaz no sentido de que as pessoas pudessem, de imediato pedir orçamentos, realizar obras. São 11 situações de habitações próprias e permanentes validadas no total de 17 situações sinalizadas. Isto para nós é primordial, que as pessoas regressem aos seus lares e já com as suas casas recuperadas.

Relativamente aos danos provocados nas empresas, temos vindo a acompanhar a situação, por exemplo, no setor do turismo, onde houve perda de reservas porque as pessoas, após os incêndios, acabaram por sair das unidades de alojamento.

Já tratámos isto com o turismo de Portugal e no sentido de serem desencadeadas linhas de apoio a estas empresas. Pelas informações que temos, nenhuma está em perigo de laboração.

Outra questão tem a ver com as perdas da agricultura de cariz familiar. De facto, há danos, há perdas de animais, perdas de árvores de fruto, arrumos agrícolas, alfaias agrícolas, maquinaria agrícola. Agora é preciso, neste momento, submeter as candidaturas na plataforma para que as pessoas, mais rapidamente, possam receber as ajudas do Estado até aos 10 mil euros anunciados.

O município de Oliveira do Hospital, em articulação com as juntas de freguesia, está a dar apoio aos lesados. Há três formas de submeter candidaturas: ou o lesado submete na plataforma, ou com o apoio da junta de freguesia ou com o apoio do município submeter a candidatura para que possa receber este apoio até aos 10 mil euros.

O nosso apelo é que haja uma validação e uma aprovação rápida por parte dos serviços para que as pessoas recebam a compensação pelos danos.