Maior produtora de patos da Península Ibérica acusada de maus tratos

A maior exploração de patos da Península Ibérica está a ser acusada de maus tratos contra os animais, segundo uma investigação que a SIC emitiu na passada segunda-feira.

As imagens partilhadas por uma organização não-governamental espanhola de defesa dos direitos dos animais ARDE, Actúa Por Los Animales Y El Planeta (em português, Atua Pelos Animais E Pelo Planeta). A ARDE instalou câmaras ocultas que expõem os funcionários da empresa Marinhave a pontapear as aves na "Quinta da Marinha", localizada em Benavente, no distrito de Santarém.

Na herdade é efetuada uma produção intensiva em pavilhões mais de 300 mil patos e há vídeos que denunciam e mostram patos recém-nascidos deitados no lixo, alguns vivos a cambalear e outros a serem agarrados pelo pescoço ou mortos.

Em resposta à imprensa sobre o caso de violência animal, a maior produtora ibérica garante reforçar a fiscalização e a formação. Porém, diz que "não consegue controlar todos os movimentos dos seus cerca de 250 funcionários", suspeitando que "poderão inclusivamente ser até infiltrados de organizações cujo propósito é chocar a sociedade".