Mais de 287 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe e covid-19

Mais de 287 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe e a covid-19 na primeira semana da campanha deste ano, mais de metade das quais nas farmácias, segundo dados divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O primeiro relatório semanal da vacinação sazonal indica que se vacinaram contra a gripe 182.222 pessoas, das quais 100.240 nas farmácias e 81.935 no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Já contra a covid-19, foram vacinadas, na primeira semana da campanha de vacinação sazonal, 105.264 pessoas, mais de metade (58.169) nas farmácias e as restantes 47.095 no SNS.

Sob o lema "Vacine-se e proteja os momentos mais importantes", a campanha sazonal, que arrancou em 23 de setembro, traz este ano como novidade a vacinação gratuita contra a gripe para todas as crianças entre os 6 e os 23 meses e comparticipada para as que têm entre os 2 e os 5 anos.

A DGS recomenda a vacinação contra a gripe e a covid-19 a todos os maiores de 60 anos, aos doentes crónicos de todas as idades e aos profissionais de saúde, recordando a importância da imunização contra estes vírus.

As pessoas entre os 60 e os 84 anos podem vacinar-se no centro de saúde ou nas farmácias. Tal como na campanha anterior, os maiores de 85 anos, que estão em maior risco de desenvolver gripe grave, terão acesso "a uma vacina com uma dose reforçada que confere uma proteção extra".

Segundo os dados recolhidos, até dia 28 de setembro tinham sido vacinadas contra a gripe 26.625 pessoas com 85 anos ou mais, uma taxa de cobertura vacinal de 7,97%, a maior de todas as faixas etárias. Na mesma faixa etária 18.721 pessoas (5,61%) receberam a vacina da covid-19.

O total de pessoas com 60 anos ou mais vacinadas contra a gripe chegou na primeira semana aos 160.390 (5,34%), tendo 97.433 (3,24%) recebido a vacina contra a covid-19.

A faixa etária com menor taxa de cobertura vacinal contra a gripe na primeira semana é a dos 60-69 anos, com 3,61% (46.898 pessoas vacinadas), o mesmo acontecendo com a vacina contra a covid-19, administrada a 2% (25.959) desta população.

A campanha de vacinação Sazonal outono-inverno 2025-2026 decorre até 30 de abril de 2026, em unidades de saúde do SNS e em 2.500 farmácias comunitárias, e o objetivo da DGS é vacinar cerca de 2,5 milhões contra a gripe e 1,5 milhão contra a covid-19 até ao Natal.

O último boletim relativo à campanha de vacinação sazonal de 2024-2025 indica que mais de 2,4 milhões (2.405.201) de pessoas receberam a vacina da gripe e quase 1,6 milhões (1.569.092) a da covid-19.