  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Porto: Nuno Cardoso quer hotel social e passe gratuito para os mais pobres

30 set, 2025 - 20:56 • Rita Vila Real

Candidato independente à Câmara do Porto reuniu-se com o núcleo da Rede Europeia Anti-Pobreza para ouvir os mais carenciados.

Nuno Cardoso, candidato independente à Câmara Municipal do Porto, quer dar o passe gratuito às pessoas em situação de sem-abrigo e vulnerabilidade social.

O candidato diz que a mobilidade para estas pessoas é um tema "prioritário", porque também "precisam de ir a consultas médicas, precisam de ir ao tribunal, às vezes, precisam de se encontrar com amigos, precisam de procurar emprego", refere.

A medida foi promovida por uma reunião entre o candidato e os "Cidadãos de primeira", um grupo de pessoas em situação de sem- abrigo que integra o Núcleo Distrital do Porto da EAPN, um encontro "frutífero", refere Cardoso, que recebeu o grupo na sua sede de campanha.

O movimento "Porto Primeiro" quer "mobilizar pessoas" que estão em situação de pobreza "para ser o interface entre a Câmara e toda a população que está nessas condições".

Nuno Cardoso diz ter-se encontrado com várias pessoas em situação de sem-abrigo, e refere que "a todos eles digo que vou precisar deles para me ajudarem a resolver o problema, porque um sem-abrigo é um caso muito particular, é uma história de vida e só se resolve com ele próprio".

Nuno Cardoso quer ainda "criar um hotel social para criar uma primeira resposta a todos aqueles que têm um problema", para "ninguém ficar na rua".

O ex-autarca já tem, até, idealizado o local onde quer fazer nascer este projeto: "Vou requisitar um imóvel do Estado que está há 30 anos fechado no Porto, que é o Casão Militar, na Rua da Boa Vista. É uma área enorme, dá para fazer um grande projeto, um projeto que albergue muita gente e que, dali, seja o início da recuperação das pessoas e da sua reintegração".

