Violência Doméstica

Prisão preventiva para suspeito de violência contra a mãe em Cerveira

30 set, 2025 - 16:45 • Lusa

A+ / A-

Um homem de 52 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido por suspeitas de violência doméstica contra a mãe, de 79 anos, em Vila Nova de Cerveira, revelou a GNR de Viana do Castelo.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR explica que, no âmbito de uma denúncia pelo crime de violência doméstica, os militares se deslocaram ao local, "onde apuraram que o suspeito exercia violência psicológica contra a vítima".

"No decurso da ação, e já na presença dos militares, o suspeito proferiu injúrias contra a vítima", levando à sua "detenção imediata", descreve a GNR.

O detido, que tem "antecedentes por crimes da mesma natureza", foi presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

