  • 01 out, 2025
PSP faz operação contra venda ambulante e tráfico de droga em Lisboa

30 set, 2025 - 15:54 • João Pedro Quesado , Liliana Monteiro Lusa

Operação resultou numa detenção e "surgiu na sequência de denúncias de ilegalidades que estariam a ser praticadas" na praça na zona do Rossio.

A PSP (Polícia de Segurança Pública) está a levar a cabo esta terça-feira uma operação policial "dirigida à venda ambulante e tráfico de droga" no Largo de São Domingos, praça na zona do Rossio, em Lisboa.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS), a operação "começou pouco depois das 13h" e "surgiu na sequência de denúncias de ilegalidades que estariam a ser praticadas naquela zona".

"No terreno estão também a Polícia Municipal, o Núcleo de Estrangeiros e Controlos e Fronteiras da PSP e representantes da junta de freguesia de Santa Maria Maior", afirmaram as autoridades.

Até pouco depois das 15h, havia apenas nota da detenção de "um cidadão estrangeiro que já tinha ordem para abandonar o país, mas não o fez".

