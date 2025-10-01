Menu
  • 02 out, 2025
​Avião aterra de emergência no Aeroporto de Faro devido a despressurização

01 out, 2025 - 22:31 • Ricardo Vieira

Aeronave particular era proveniente do Aeródromo de Tires, em Cascais. Ninguém ficou ferido

Um avião aterrou de emergência no aeroporto de Faro, ao final da tarde desta quarta-feira, devido a um problema de despressurização, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

A aeronave particular com três pessoas a bordo aterrou em segurança e não foram registados feridos nem danos materiais no avião.

O avião era proveniente do Aeródromo de Tires, em Cascais.

O alerta para o incidente foi dado pelas 19h38, indica a Proteção Civil.

Na sequência do incidente foi declarado um “alerta vermelho”. Para a ocorrência foram destacadas 34 viaturas e 74 operacionais da Cruz Vermelha, INEM, Bombeiros e GNR.

