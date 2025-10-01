Circulação na linha Verde do metro de Lisboa interrompida devido a avaria

01 out, 2025 - 12:04 • Lusa
A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa estava, às 11h30 desta quarta-feira, interrompida entre as estações do Cais do Sodré e o Martim Moniz devido a uma avaria na sinalização, indicou a empresa na rede social X.
Segundo a publicação, divulgada cerca das 11h00, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Acabou por resolver-se a situação poucos minutos depois do meio-dia.
O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).
Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.