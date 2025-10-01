Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Transportes

Circulação na linha Verde do metro de Lisboa interrompida devido a avaria

01 out, 2025 - 12:04 • Lusa

A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa estava, às 11h30, interrompida entre as estações do Cais do Sodré e o Martim Moniz devido a uma avaria na sinalização.

A+ / A-

A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa estava, às 11h30 desta quarta-feira, interrompida entre as estações do Cais do Sodré e o Martim Moniz devido a uma avaria na sinalização, indicou a empresa na rede social X.

Segundo a publicação, divulgada cerca das 11h00, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Acabou por resolver-se a situação poucos minutos depois do meio-dia.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 01 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado