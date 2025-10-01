Menu
  • 02 out, 2025
Corpo de homem aparece a boiar perto da praia do Furadouro em Ovar

01 out, 2025 - 14:55 • Lusa

Depois de dado o alerta ainda foi prestada assistência e feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso.

O corpo de um homem foi encontrado esta quarta-feira a boiar a sul da praia do Furadouro em Ovar, no distrito de Aveiro, mas desconhecem-se as causas da morte, anunciou fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Ricardo Guerreiro, referiu que o alerta para o avistamento do corpo foi dado cerca das 13h00.

"Recebemos um alerta de um avistamento, por parte de um casal, de um corpo de um homem, em idade avançada, a boiar a cerca de 300 metros a sul da praia do Furadouro", disse o comandante.

Segundo a mesma fonte, foram de imediato ativados elementos da AMN, da Polícia Marítima e da Estação Salva-Vidas de Aveiro, bem como dos Bombeiros de Ovar e da Viatura Médica de Emergência (VMER) da Feira.

O comandante referiu que foram realizadas manobras de reanimação sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal da Feira pelos Bombeiros de Ovar a fim de ser submetido a autópsia.

