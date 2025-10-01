Doentes urgentes com espera de quase 10 horas no hospital Amadora-Sintra

O tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do hospital Amadora-Sintra estava ao final da manhã de quarta-feira próximo das 10 horas, depois de já ter chegado às 13h00, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A informação consultada às 12:40 indica que o tempo médio de espera para a primeira observação era de 9 horas e 54 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de 13 horas e 43 minutos para os poucos urgentes (pulseira verde).

A urgência geral do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, mais conhecido como hospital Amadora-Sintra, tinha um total de 65 doentes em espera, 21 dos quais urgentes.

Estas situação acontece depois de no domingo o tempo de espera nesta unidade de saúde ter chegado às 16 horas.

No início do ano, a Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra integrou o projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", com o objetivo de reduzir a sobrecarga dos serviços de urgência, promovendo o contacto prévio com a Linha SNS24.

Na altura, cerca de 55% dos atendimentos nas urgências do Hospital Fernando Fonseca eram não urgentes ou pouco urgentes, o que sobrecarrega o funcionamento desse serviço.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto as urgentes (amarela) são de 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.