GNR de Viseu constituiu sete arguidos de rede de burla qualificada

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal, realizou esta terça-feira, dia 30 de setembro, uma operação policial que levou à constituição como arguidos de uma pessoa coletiva e seis homens, com idades entre os 41 e os 66 anos.

Os suspeitos estão indiciados pelos crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa, praticados em diferentes pontos do território nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a GNR indica que, no âmbito da operação policial denominada “The Scheme II”, os militares realizaram 16 buscas, dez domiciliárias e seis em empresas, nas localidades de Lisboa, Moita, Montijo, Setúbal, Sintra, Cacém, Porto, Magoito, Leiria, Pombal e Braga

No decurso da investigação que decorria desde 2020, e na continuidade de diligências de investigação anteriormente realizadas em abril, a GNR apreendeu diverso material e equipamento, destacando-se “dois telemóveis, um computador, dezenas de artigos de vestuário e bens associados a instituições/entidades de solidariedade, diversa documentação e diversos cartões de identificação em nome de associações”, lê-se na nota.

A GNR acrescenta que no decorrer desta investigação, e incluindo as diligências realizadas no mês de abril deste ano, foram constituídos arguidos três pessoas coletivas e 13 indivíduos do sexo masculino, tendo ainda sido realizadas 23 buscas domiciliárias e 13 buscas não domiciliárias.

Os factos foram comunicados para o Tribunal Judicial de Viseu.

A operação envolveu um total 67 militares da GNR, da estrutura de Investigação Criminal e dos Comandos Territoriais de Braga, Leiria e Lisboa e da Direção de Investigação Criminal, contando ainda com o apoio de elementos da Polícia de Segurança Publica e da Polícia Judiciária.