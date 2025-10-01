GNR registou até 15 de setembro 1.942 burlas a idosos

A GNR registou 1.942 ocorrências de burlas, 4. 964 crimes de furtos e 327 crimes de roubos, entre 1 de janeiro a 15 de setembro de 2025.

Em comunicado, a força de segurança indica que, no mesmo período, procedeu à detenção de três pessoas pela prática destes crimes de burlas, 57 pelos crimes de furto e 32 detidos por crimes de roubos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A operação Censos Sénior, cuja edição de 2025 arranca esta quarta-feira - Dia Internacional do Idoso, permitiu identificar no ano passado mais de 42 mil idosos que vivem sozinhos e/ou isolados.

Segundo a GNR, forma sinalizados 42.873 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade.

As situações de maior vulnerabilidade foram reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social, para acompanhamento.

Guarda foi o distrito onde mais idosos isolados ou a viver sozinhos foram sinalizados (5.606), seguido de Vila Real (5.143), Bragança (3.367), Faro (3.496), Viseu (3.325), Beja (2.998), Portalegre (2.772), Évora (2.462) e Santarém (2.020).

Na edição do ano passado, a GNR realizou ainda 369 ações de sensibilização em sala e 4.859 ações “porta a porta”, abrangendo um total de 31.210 idosos.

Segundo a guarda, a operação que arranca esta quarta-feira, envolve cerca de 420 militares, vai decorrer até 16 de novembro em todo o território nacional e contempla ações de patrulhamento e sensibilização aos mais idosos para reforçar os comportamentos de autoproteção e segurança.

A operação pretende “alertar para os comportamentos de segurança que permitem reduzir o risco dos idosos tornarem-se vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto”.

Entre janeiro e 15 de setembro, a GNR realizou 8.160 ações de sensibilização das quais 569 ações em sala e 7.591 ações porta-a-porta.