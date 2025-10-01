Governo lança apoio domiciliário a idosos e pessoas com deficiência

01 out, 2025 - 17:48 • Sandra Afonso , Catarina Severino Alves
O Governo anunciou esta quarta-feira a iniciativa "Sad+ Saúde", que junta a vertente da saúde ao apoio domiciliário a idosos, pessoas com deficiência ou incapacidade.
Para já, são cinco projetos-piloto em entidades sociais das principais regiões do país (Norte, Centro, Sul, Litoral e Interior), com o objetivo de preservar a autonomia, independência e qualidade de vida destas pessoas, mantendo-as o máximo de tempo possível no seu meio natural.
O anúncio dos projetos-piloto foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, que falava aos jornalistas depois de uma visita às instalações do centro de dia, residências assistidas e serviços de apoio domiciliário do Centro Social e Polivalente do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, para assinalar o Dia Internacional do Idoso.
"O que tínhamos até agora, normalmente, era um regime de apoio domiciliário apenas na área social e sem estar ligado à saúde. Na área social, o que fazem estes regimes é apoio de refeições, compras e higiene, mas não havia, pelo menos interligada, a componente de saúde, e hoje muitas pessoas idosas têm dependências de saúde, também precisam de medicamentos, de cuidados de saúde primários, que podem ser dados ao domicílio", justificou a governante.
Maria do Rosário Palma Ramalho detalhou que a portaria que cria o Sad+ Saúde já foi assinada. Assim que for publicada, será lançado um aviso para que as entidades do setor social e solidário se possam candidatar a fazer parte dos protejos-piloto. Será selecionada uma instituição por cada região do país (Norte, Centro, Sul, Litoral e Interior).
Vão funcionar em horário alargado, incluindo fins de semana e feriados, sempre que necessário e com assistência 24 horas por dia.
A medida tem a duração prevista de um ano, renovável por mais seis meses, e vai "exigir parcerias das instituições com as Unidades Locais de Saúde (ULS), com o SNS".
"Neste momento, os dois ministérios, o meu gabinete e o gabinete da Ministra da Saúde acertaram o modelo e agora vamos testá-lo", esclareceu Rosário Palma Ramalho.
Dentro de um ano, consoante a avaliação dos resultados por uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação, a medida pode tornar-se "estrutural".
Quanto ao valor investido, a ministra falou num "verba significativa", sem adiantar números, considerando ser "prematuro".
Além do fornecimento de refeições e cuidados de higiene, estão garantidos serviços como o apoio na toma de medicação, o tratamento de roupa e limpeza da casa, deslocações, teleassistência e atividades de animação.
Segundo o Governo, o Sad+ Saúde tem de prestar pelo menos seis dos serviços previstos e funciona em horário alargado, incluindo fins de semana e feriados, sempre que necessário e com assistência 24 horas por dia.
Os utentes do Sad+ Saúde podem cumular este serviço com outras respostas sociais, "tendo direito a participar em todas as decisões em que são parte interessada", indica o Governo.