Governo lança apoio domiciliário a idosos e pessoas com deficiência

O Governo anunciou esta quarta-feira a iniciativa "Sad+ Saúde", que junta a vertente da saúde ao apoio domiciliário a idosos, pessoas com deficiência ou incapacidade.

Para já, são cinco projetos-piloto em entidades sociais das principais regiões do país (Norte, Centro, Sul, Litoral e Interior), com o objetivo de preservar a autonomia, independência e qualidade de vida destas pessoas, mantendo-as o máximo de tempo possível no seu meio natural.

O anúncio dos projetos-piloto foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, que falava aos jornalistas depois de uma visita às instalações do centro de dia, residências assistidas e serviços de apoio domiciliário do Centro Social e Polivalente do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, para assinalar o Dia Internacional do Idoso.

"O que tínhamos até agora, normalmente, era um regime de apoio domiciliário apenas na área social e sem estar ligado à saúde. Na área social, o que fazem estes regimes é apoio de refeições, compras e higiene, mas não havia, pelo menos interligada, a componente de saúde, e hoje muitas pessoas idosas têm dependências de saúde, também precisam de medicamentos, de cuidados de saúde primários, que podem ser dados ao domicílio", justificou a governante.



Maria do Rosário Palma Ramalho detalhou que a portaria que cria o Sad+ Saúde já foi assinada. Assim que for publicada, será lançado um aviso para que as entidades do setor social e solidário se possam candidatar a fazer parte dos protejos-piloto. Será selecionada uma instituição por cada região do país (Norte, Centro, Sul, Litoral e Interior).