Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo lança apoio domiciliário a idosos e pessoas com deficiência

01 out, 2025 - 17:48 • Sandra Afonso , Catarina Severino Alves

Para já, são cinco projetos-piloto nas principais regiões do país. Vão funcionar em horário alargado, incluindo fins de semana e feriados, sempre que necessário e com assistência 24 horas por dia.

A+ / A-

O Governo vai avançar com o apoio domiciliário a idosos, pessoas com deficiência ou incapacidade.

Para já, são cinco projetos-piloto nas principais regiões do país, com o objetivo de preservar a autonomia, independência e qualidade de vida destas pessoas, mantendo-as o máximo de tempo possível no seu meio natural.

Vão funcionar em horário alargado, incluindo fins de semana e feriados, sempre que necessário e com assistência 24 horas por dia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O anúncio dos projetos Sad+Saúde foi avançado esta quarta-feira pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, que explicou que as entidades sociais podem candidatar-se após a publicação da portaria.

“A partir deste programa, vamos lançar um projeto-piloto nas cinco grandes regiões de Portugal. O aviso vai sair assim que a portaria entrar em vigor e as instituições poderão candidatar-se a ser parte deste projeto-piloto, um por cada região”, disse a governante, em declarações aos jornalistas.

A medida tem a duração prevista de um ano, renovável por mais seis meses, e vai decorrer em articulação com as Unidades Locais de Saúde (ULS).

Que serviços são prestados?

Entre os serviços que serão garantidos estão cuidados de higiene pessoal e da casa, deslocações, toma de medicação, serviço de refeições, teleassistência ou animação, em horário alargado e com assistência 24 horas por dia.

  • Cuidados de higiene e conforto pessoal;
  • Fornecimento de refeições ou confeção das mesmas no domicílio;
  • Apoio na toma de medicação;
  • Tratamento de roupa de uso pessoal e limpeza da habitação;
  • Serviços de teleassistência;
  • Apoios na realização de pequenas obras para eliminar barreiras físicas que dificultem a circulação no interior da habitação;
  • Acesso a cuidados pessoais e de imagem;
  • Acompanhamento nas deslocações ao exterior, seja a serviços de saúde, seja a compras e pagamentos de bens ou serviços;
  • Apoio psicossocial;
  • Atividades de animação.

Os utentes do Sad+ Saúde podem cumular este serviço com outras respostas sociais, "tendo direito a participar em todas as decisões em que são parte interessada", indica o Governo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado