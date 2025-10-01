Governo lança apoio domiciliário a idosos e pessoas com deficiência

01 out, 2025 - 17:48 • Sandra Afonso , Catarina Severino Alves
O Governo vai avançar com o apoio domiciliário a idosos, pessoas com deficiência ou incapacidade.
Para já, são cinco projetos-piloto nas principais regiões do país, com o objetivo de preservar a autonomia, independência e qualidade de vida destas pessoas, mantendo-as o máximo de tempo possível no seu meio natural.
Vão funcionar em horário alargado, incluindo fins de semana e feriados, sempre que necessário e com assistência 24 horas por dia.
O anúncio dos projetos Sad+Saúde foi avançado esta quarta-feira pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, que explicou que as entidades sociais podem candidatar-se após a publicação da portaria.
“A partir deste programa, vamos lançar um projeto-piloto nas cinco grandes regiões de Portugal. O aviso vai sair assim que a portaria entrar em vigor e as instituições poderão candidatar-se a ser parte deste projeto-piloto, um por cada região”, disse a governante, em declarações aos jornalistas.
A medida tem a duração prevista de um ano, renovável por mais seis meses, e vai decorrer em articulação com as Unidades Locais de Saúde (ULS).
Entre os serviços que serão garantidos estão cuidados de higiene pessoal e da casa, deslocações, toma de medicação, serviço de refeições, teleassistência ou animação, em horário alargado e com assistência 24 horas por dia.
Os utentes do Sad+ Saúde podem cumular este serviço com outras respostas sociais, "tendo direito a participar em todas as decisões em que são parte interessada", indica o Governo.