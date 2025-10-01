Governo lança apoio domiciliário a idosos e pessoas com deficiência

O Governo vai avançar com o apoio domiciliário a idosos, pessoas com deficiência ou incapacidade.

Para já, são cinco projetos-piloto nas principais regiões do país, com o objetivo de preservar a autonomia, independência e qualidade de vida destas pessoas, mantendo-as o máximo de tempo possível no seu meio natural.

Vão funcionar em horário alargado, incluindo fins de semana e feriados, sempre que necessário e com assistência 24 horas por dia.



O anúncio dos projetos Sad+Saúde foi avançado esta quarta-feira pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, que explicou que as entidades sociais podem candidatar-se após a publicação da portaria.

“A partir deste programa, vamos lançar um projeto-piloto nas cinco grandes regiões de Portugal. O aviso vai sair assim que a portaria entrar em vigor e as instituições poderão candidatar-se a ser parte deste projeto-piloto, um por cada região”, disse a governante, em declarações aos jornalistas.

A medida tem a duração prevista de um ano, renovável por mais seis meses, e vai decorrer em articulação com as Unidades Locais de Saúde (ULS).

Que serviços são prestados?

Entre os serviços que serão garantidos estão cuidados de higiene pessoal e da casa, deslocações, toma de medicação, serviço de refeições, teleassistência ou animação, em horário alargado e com assistência 24 horas por dia.

Cuidados de higiene e conforto pessoal;

Fornecimento de refeições ou confeção das mesmas no domicílio;

Apoio na toma de medicação;

Tratamento de roupa de uso pessoal e limpeza da habitação;

Serviços de teleassistência;

Apoios na realização de pequenas obras para eliminar barreiras físicas que dificultem a circulação no interior da habitação;

Acesso a cuidados pessoais e de imagem;

Acompanhamento nas deslocações ao exterior, seja a serviços de saúde, seja a compras e pagamentos de bens ou serviços;

Apoio psicossocial;

Atividades de animação.

Os utentes do Sad+ Saúde podem cumular este serviço com outras respostas sociais, "tendo direito a participar em todas as decisões em que são parte interessada", indica o Governo.