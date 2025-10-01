"Há coisas muito mais importantes". Plano de mesquita em Samora Correia gera desconfiança em Benavente

"Eu levei aos vereadores da Câmara esta situação, apesar de não haver nada para definir formalmente. Mas informalmente, abordamos a questão, refletimos e chegámos a uma decisão de uma forma perfeitamente unanime. Não com posições xenófobas, ou seja o que for", esclarece o autarca, para quem não faz sentido uma mesquita porque "não existe nenhuma comunidade que justifique a construção de um equipamento dessa natureza".

"Por parte da oposição, houve uma tentativa de cavalgar a situação quando estava perfeitamente definida do ponto de vista político", acredita Carlos Coutinho, o atual autarca de Benavente, eleito pela CDU, que em outubro deixa o cargo que ocupou durante três mandatos.

Contudo, a intenção gerou controvérsia local, a ponto de haver uma petição contra a instalação da mesquita e um protesto popular, em que participaram vários partidos políticos.

O terreno para a instalação da Mesquita e da sede nacional do Movimento já está comprado. Fica junto à Nacional 118, frente ao quartel dos Bombeiros de Samora Correia, no concelho de Benavente.

O documento prevê a construção de uma mesquita, biblioteca, sala de reuniões e áreas dedicadas à prática desportiva, todas elas abertas à comunidade.

A Associação Ahmadia do Islão só deverá submeter o pedido de licenciamento para a construção de uma mesquita em Samora Correia depois das eleições autárquicas.

É também a informação que dispõe Sónia Ferreira, candidata do PSD à presidência do município, que participou nessa reunião em que Carlos Coutinho explicou ao que vinha a Associação Ahmadia do Islão. Também ela concordou com a decisão de impedir a construção da Mesquita.

Certo é que, até à data, "nunca entrou nenhum pedido de licenciamento na Câmara Municipal para esse efeito".

"Benavente é uma terra de oportunidades, muito procurada nesta altura, e em que a valorização dos bens imóveis todos os dias se verifica. Eu direi que o investimento que foi feito, que soubemos que foi de 300 mil euros, está assegurado. Se o quiser vender, o proprietário terá certamente interessados que lhe darão muito mais do que o valor investido".

Adianta ainda o autarca que "o proprietário teve conhecimento prévio do que era a posição da Câmara, portanto, tomou uma posição por sua conta e risco". E garante que não está em causa nenhuma perda financeira para a Associação Ahmadia do Islão, muito pelo contrário.

Carlos Coutinho sublinha que há comunidades chinesas e de leste no concelho, e que "toda a gente está bem integrada" e por isso, acredita fazer sentido ter infraestruturas quando há comunidades integradas. "Quando não temos, estaríamos aqui a criar uma situação artificial", diz.

O Partido Socialista de Benavente chegou a emitir um comunicado (semanas depois da tal reunião na Câmara em que o autarca explicou á vereação que havia quem quisesse construir uma Mesquita em Samora Correia) a criticar a autarquia, que deveria ter exercido direito de preferência na aquisição do terreno para criar um parque urbano. Uma proposta que está incluída no programa eleitoral do PS.

Mas apesar da posição unânime da Câmara, "houve um conjunto de aproveitamentos que, no fundo, exploraram os sentimentos das pessoas, até com as redes sociais, que são facilmente inflamáveis junto de uma comunidade".

"Pensamos que não se justifica por não haver uma comunidade aqui no município, e também - não também, porque essa parte é a mais importante - porque as populações também não concordam. E eu acho que a população tem de ser ouvida e respeitada".

Diz entender os receios dos samorenses e tenta "sossegar" os ânimos.

"Até termos efetivamente um projeto na Câmara, estamos a discutir algo em que não há nada para discutir. Há apenas uma intenção", que no seu entender, não justifica grandes discussões.

Ainda assim, quase como um aviso à navegação, explica que o terreno onde se pretende construir a Mesquita "tem especificidades muito concretas que podem impedir essa construção. O terreno, que é atravessado por uma linha de água, fica junto á nacional 118, em frente aos Bombeiros de Samora Correia, na servidão desse quartel... Portanto, só estas condições todas podem impedir a construção deste ou de outro equipamento semelhante", explica a candidata e atual vereadora sem pelouro atribuído.

A Renascença quis ouvir o candidato da CDU á presidência da autarquia, atual vereador e que também esteve na reunião em que o autarca comunicou a intneção de privados em conrtruir a mesquita, mas de acordo com outra vereadora CDU, Catarina Pinheiro Vale, toda a informação sobre o assunto estava centrada no presidented do município.





População é na maioria contra

Poucos terão sido os samorenses que não se opuseram ao projeto da Mesquita. Manhã bem cedo, não muito longe da Praça da República, em José Pedro Leandro abre a porta do barbeiro, sua propriedade. Antes de falar, pensa no que vai dizer e nas palavras que vai utilizar.

“Se eles para aí vierem... Isto já está invadido, como se costuma dizer. O que é que se vai ganhar com isso?”, questiona, a propósito da Mesquita e dos “magotes de gente” que a ela ocorrerão.

Com pressa para entrar no autocarro da Rodoviária, Ana Barreira não perde tempo a pensar.

“Eu sou completamente contra, porque acho que quando nós, portugueses, emigramos para outro país, temos de nos adaptar ás lei e regras desse país, e aos princípios do país, seja o catolicismo ou outro. Não tenho nada contra a comunidade muçulmana, mas acho que sim, que são bem-vindos, mas têm de se adaptar às regras e a tudo o que está adjacente ao país em que estão a residir”, diz, já com meio corpo no interior do autocarro.

À espera do próximo, para um outro destino, Zulmira Gonçalves deixa uma certeza e uma pergunta, que no seu entender justifica o facto de também ela estar contra a possibilidade de uma Mesquita nascer nos terrenos frente aos bombeiros.

“Não acho bem, porque se nós fossemos para o país deles, acho que também não gostavam que nós fossemos montar uma igreja. Acho que é a realidade, ou não?”

Não, adianta Henrique Pereira, que pela indumentária parece estar a fazer uma caminhada.

“Não vejo qualquer inconveniente, até porque vai dar uma certa alma a Samora. Porque Samora, dizem os benaventenses, é um ”bairrozinho” de Benavente. Embora aqui na zona já haja mais população do que lá”.

Com uma das filhas pela mão, a caminho da escola, outro residente em Samora Correia. É moçambicano e, como muitos, muçulmano. Depois de lembrar que estamos num país laico, diz que não pode condenar ou opinar sobre o assunto.

“Sou neutro, apesar de ser muçulmano”. Admite que gostava de ir mais a uma mesquita, mas a mais próxima está em Lisboa. Mas isso não faz dele menos muçulmano. Tem é, por esta altura, outras prioridades.

“O muçulmano muitas vezes não precisa de ir à mesquita. Basta ter fé e fazer as suas orações. Eu moro aqui e a mesquita é em Sete Rios. Sou sincero: desde que moro aqui só fui uma vez á Mesquita. Perante o trabalho e pelas duas filhas e família que tenho para sustentar, vejo-me apertado. Não estou a tirar valor à religião. Mas a prioridade neste momento é sustentar a casa. Não deixo de ser menos muçulmano do que os outros, porque continuo a ter a minha fé e bom nome e honra, como dizem as leis muçulmanas”.

A caminho do “Quiosque dos Palpites”, uma das tabacarias da terra, um residente em Samora, que também prefere o anonimato, diz entender o porquê da recusa da população.

“Esta zona é muito tradicionalista, daí a dificuldade em aceitar uma coisa nova. No Ribatejo, principalmente, e sobretudo aqui, as pessoas não estão preparadas. Culturalmente, terão muita dificuldade em aceitar a situação, que talvez não tenha surgido da melhor forma e foi capaz de ter contaminado um bocado o ambiente”.

E adianta que "há coisas muito mais importantes e que fazem muito mais falta na comunidade do que uma mesquita"

Sabe que todas as forças políticas se manifestaram contra a situação. Mas lá vai dizendo que “os políticos são muito habilidosos, e, portanto, isto é só uma questão de esperar para ver. Vamos ter de aguardar com serenidade pelo que as próximas eleições vão trazer”