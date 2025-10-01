Menu
  02 out, 2025
Incêndio em prédio causa dois feridos graves em Valbom

01 out, 2025 - 12:57 • Lusa

Fogo obrigou à retirada, por precaução, de vários moradores idosos, embora as chamas não tenham atingido os apartamentos vizinhos.

Um incêndio no 5.º andar de um edifício residencial, em Valbom, freguesia de Gondomar, distrito do Porto, provocou esta quarta-feira dois feridos graves e um ligeiro, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo fontes da Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto e da PSP, o fogo, que deflagrou cerca das 10h00, na rua Professora Filomena Monteiro, obrigou à retirada, por precaução, de vários moradores idosos, embora as chamas não tenham atingido os apartamentos vizinhos.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse que uma das pessoas retiradas do edifício era morador no apartamento onde deflagrou o incêndio.

As fontes não souberam precisar o tipo de ferimentos sofridos nem para que hospital as vítimas terão sido transferidas.

A Lusa contactou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para obter mais esclarecimentos, mas sem sucesso, até cerca das 12h30.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais e 13 viaturas.

