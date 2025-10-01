Infarmed autoriza rotulagem em italiano de medicamento para diarreia e colesterol

O Infarmed autorizou o uso de rotulagem em língua estrangeira no medicamento Quantalan, usado para aliviar a diarreia de diversas origens e reduzir o colesterol, por estar em rutura de stock, anunciou o regulador.

De acordo com uma informação divulgada no site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos em Saúde, "uma vez que está em rutura de stock é autorizado o uso de rotulagem em língua estrangeira (italiano) do medicamento Quantalan, colestiramina, 400mg, pó para suspensão oral, da empresa Cheplapharm Arzneimittel GmbH".

O medicamento em causa é usado para alívio da diarreia de diversas origens - por exemplo, a má absorção dos ácidos biliares, doença de Crohn ou colite pseudomembranosa -, assim como para reduzir os níveis de colesterol e o alívio do prurido associado à obstrução biliar parcial.

As embalagens serão acompanhadas de folheto informativo em português.

Para facilitar a acessibilidade, o Infarmed diz que o medicamento Questran poderá ser dispensado com comparticipação nas prescrições médicas onde conste o Quantalan e que ainda estejam válidas.