Lisboa. Preço da água sobe 20 cêntimos por mês a partir desta quarta-feira

A Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) vai aumentar o preço da água em 20 cêntimos por mês, a partir desta quarta-feira, para a maioria dos clientes domésticos, anunciou a empresa.

"A atualização de preços, para a grande maioria dos clientes domésticos da EPAL, cerca de 85% (consumo médio mensal de sete metros cúbicos e um contador até 25 milímetros) é de 20 cêntimos por mês", indicou a empresa responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa, em comunicado.

Ainda de acordo com a EPAL, "as tarifas foram atualizadas de acordo com a previsão do índice harmonizado de preços no consumidor publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)".

Na nota, a empresa recorda que tem disponível a Tarifa Social da Água, destinada a clientes mais carenciados, que prevê descontos que podem ir até aos 93%, e uma Tarifa Familiar para agregados familiares com cinco ou mais pessoas. .

A EPAL é uma empresa do setor empresarial do Estado, detida a 100% pela Águas de Portugal (AdP).