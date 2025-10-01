Montenegro reconhece "perigosidade" da flotilha, mas Governo fez "aquilo que era adequado"

O primeiro-ministro disse, esta quarta-feira, que o Governo está em contacto com Itália e Espanha sobre o acompanhamento da flotilha humanitária, reconhecendo que há um “registo de perigosidade”, mas que o executivo fez “aquilo que era adequado” neste contexto.

“Nós temos estado em contacto com outros Estados-membros e parceiros que têm uma intervenção direta nesse acompanhamento, nomeadamente, com Itália e também com Espanha”, disse Luís Montenegro à entrada para uma reunião informal do Conselho Europeu, em Copenhaga, capital dinamarquesa.

Questionado sobre o apelo de proteção por parte do Governo, feito pelos cidadãos portugueses que estão a bordo da flotilha humanitária em direção à Faixa de Gaza, o primeiro-ministro reconheceu que, “neste momento, há de facto um registo de perigosidade”.

No entanto, Luís Montenegro considerou que o executivo fez “aquilo que era adequado fazer dadas as circunstâncias”, nomeadamente, “fazendo um apelo para que não se corram riscos desnecessários”, à medida que a flotilha de aproxima de Gaza e há possibilidade de interceção dos militares israelitas e detenção dos ativistas a bordo.

“Não podemos fazer mais do que isso nestas circunstâncias”, sustentou.