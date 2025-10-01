Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autoridade Marítima Nacional

Morreram 18 pessoas nas praias portuguesas entre maio e setembro

01 out, 2025 - 18:54 • Lusa

Termina-se a época balnear e contam-se 12 pessoas que morreram por afogamento, sete destas em zonas marítimas não-vigiadas.

A+ / A-

Dezoito pessoas morreram nas praias portuguesas entre maio e setembro, 12 delas por afogamento, informou esta quarta-feira a Autoridade Marítima Nacional, um dia após o encerramento da época balnear.

“A Autoridade Marítima Nacional registou, entre 01 de maio e 30 de setembro, 1.120 salvamentos, 3.787 ações de primeiros socorros e 18 vítimas mortais nas praias portuguesas”, indica a entidade, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante a época balnear, sete pessoas morreram por afogamento em zonas marítimas não vigiadas: duas no Rio Douro, duas no Rio Minho, uma na Praia de Armação de Pera, no Algarve, uma na Lagoa de Óbidos (distrito de Leiria) e uma na Ponta do Passo, em Porto Santo (Ilha da Madeira), com estas duas últimas a ocorrerem no último mês.

A época balnear arrancou oficialmente em 01 de junho e terminou na terça-feira. Fora deste período, em maio, duas crianças morreram afogadas, na Praia de Pedrógão (distrito de Leiria), na altura sem vigilância.

Dentro da época balnear, três pessoas morreram por afogamento em praias vigiadas: a Praia de Carcavelos (distrito de Lisboa), a Praia do Titan (distrito do Porto) e a Praia Formosa, no Funchal, na Ilha da Madeira.

A Autoridade Marítima registou ainda cinco mortes por doença súbita, uma das quais na praia não vigiada de São Martinho do Porto, no distrito de Leiria.

De acordo com este balanço, morreu ainda uma pessoa por causas desconhecidas no rio Douro, na Montante Ribeira de Abade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 01 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado