  • Noticiário das 1h
  • 02 out, 2025
Operação "The Scheme II" apanha rede de burla qualificada em Viseu

01 out, 2025 - 12:22 • Lusa

Uma pessoa coletiva e seis homens foram constituídos arguidos pelos crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa em território nacional.

A+ / A-

Uma pessoa coletiva e seis homens foram constituídos arguidos pelos crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa em território nacional, anunciou esta quarta-feira a GNR de Viseu, no âmbito da operação "The Scheme II".

Numa nota de imprensa, a GNR informou que "constituiu arguidos uma pessoa coletiva e seis homens, com idades compreendidas entre os 41 e os 66 anos, pelos crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa, em todo o território" nacional.

A operação policial denominada "The Scheme II" foi realizada na terça-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Viseu do Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Na operação culminou uma "investigação que decorria desde 2020, e na continuidade de diligências de investigação anteriormente realizadas em abril" de 2025, os militares da GNR "realizaram 16 buscas, dez domiciliárias e seis em empresas".

Segundo a GNR, as buscas decorrerem nas localidades de Lisboa, Sintra, Magoito (concelho de Sintra) e Cacém (distrito de Lisboa), Moita, Montijo e Setúbal (distrito de Setúbal), Porto, Leiria e Pombal (distrito de Leiria), e Braga.

"No decorrer das buscas foi possível apreender diverso material e equipamento, de entre o qual se destaca dois telemóveis, um computador, dezenas de artigos de vestuário e bens associados a instituições/entidades de solidariedade, diversa documentação e diversos cartões de identificação em nome de associações", revelou.

Esta investigação já tinha realizado, no mês de abril, uma outra operação em que foram "constituídos arguidos três pessoas coletivas e 13 indivíduos do sexo masculino, tendo ainda sido realizadas 23 buscas domiciliárias e 13 buscas não domiciliárias".

Na altura, foram realizadas buscas nas localidades de Moimenta da Beira (distrito de Viseu), Pombal (distrito de Leiria), Braga, Magoito (Sintra), Amadora, Queluz, Agualva-Cacém e Loures (distrito de Lisboa).

Os factos foram comunicados para o Tribunal Judicial de Viseu.

A operação "The Scheme II" envolveu um total 67 militares da GNR, da estrutura de Investigação Criminal e dos Comandos Territoriais de Braga, Leiria e Lisboa e da Direção de Investigação Criminal, tendo ainda contado com o apoio de elementos da Polícia de Segurança Publica (PSP) e da Polícia Judiciária (PJ).

