Outubro arranca com sol e temperaturas a fazer lembrar o verão

01 out, 2025 - 07:17 • Olímpia Mairos
O tempo quente vai manter-se em Portugal continental.
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no interior das regiões Centro e Sul durante a tarde.
O vento deverá ser fraco, temporariamente fraco a moderado de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde e do quadrante norte nas terras altas.
As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 9º C em Bragança e os 17ºC em Faro e as máximas entre os 23ºC na Guarda e os 30ºC, em Beja e Évora.