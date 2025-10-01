Menu
  • Noticiário das 9h
  • 01 out, 2025
Outubro arranca com sol e temperaturas a fazer lembrar o verão

01 out, 2025 - 07:17 • Olímpia Mairos

As temperaturas máximas devem oscilar entre os 23ºC na Guarda e os 30ºC, em Beja e Évora.

O tempo quente vai manter-se em Portugal continental.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no interior das regiões Centro e Sul durante a tarde.

O vento deverá ser fraco, temporariamente fraco a moderado de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde e do quadrante norte nas terras altas.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 9º C em Bragança e os 17ºC em Faro e as máximas entre os 23ºC na Guarda e os 30ºC, em Beja e Évora.

