Piso de centro de Saúde da Covilhã selado devido a elevada concentração de radão

O piso inferior do Centro de Saúde da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, foi selado preventivamente devido à deteção de valores de gás radão superiores aos legalmente estabelecidos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Cova da Beira informou que o Conselho de Administração (CA) "determinou o selamento preventivo" do piso -1 do Centro de Saúde da Covilhã.

Esta decisão surge na sequência da monitorização ao gás radão realizada naquela infraestrutura, que apresentou "níveis superiores aos valores de referência nacionais legalmente estabelecidos".

Com caráter preventivo, a ULS da Cova da Beira reuniu com os profissionais daquela unidade e, paralelamente, iniciou a reorganização dos serviços, de modo a garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde à população.

Neste âmbito, os serviços de Saúde Pública, Unidade de Cuidados na Comunidade e Saúde Ambiental passam a funcionar provisoriamente na antiga sede do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Cova da Beira.