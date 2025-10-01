PJ detém mulher suspeita de seis incêndios florestais em Figueira de Castelo Rodrigo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, a presumível autora de seis incêndios florestais ocorridos no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, durante os meses de agosto e de setembro.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a detida, de 56 anos, “terá provocado os incêndios utilizando chama direta em acumulações de combustíveis secos (sobrantes e outros), por motivos fúteis”.

Os factos ocorreram num período particularmente crítico, marcado por inúmeros incêndios florestais no mesmo distrito e por condições meteorológicas altamente propícias à propagação do fogo. Em todos os casos, o risco era considerado máximo pelo IPMA.

“Os incêndios não assumiram maiores proporções em virtude da rápida intervenção do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais”, acrescenta a nota.

A suspeita vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.