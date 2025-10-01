Programa E-Lar arranca com mais de seis mil candidaturas

Foram submetidas seis mil candidaturas no dia de arranque do programa E-Lar, avança esta quarta-feira à Renascença o ministério do Ambiente e Energia, que acrescenta estarem em processo de formalização 2.273 aplicações.

O número elevado de candidaturas verifica-se apesar do portal do Fundo Ambiental ter registado constrangimentos ao longo de toda a terça-feira. O problema já está resolvido e deveu-se ao elevado número de acessos, assegura o gabinete de Maria da Graça Carvalho.

Segundo afirma o ministério à agência Lusa, antes da abertura das candidaturas, foram registados 385 mil acessos à plataforma.

O programa destina-se a reforçar o combate à pobreza energética e promover o conforto térmico das habitações carenciadas, incentivar a substituição de equipamentos antigos por equipamentos novos de menor consumo, e acelerar a eletrificação de consumos substituindo equipamentos a gás por elétricos.

Os apoios podem ser utilizados, por exemplo, para comprar placas elétricas de indução e convencionais, fornos elétricos ou termoacumuladores elétricos. As pessoas que se candidatam e cuja candidatura é aprovada recebem um "voucher" de apoio à operação.