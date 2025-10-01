Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pobreza energética

Programa E-Lar arranca com mais de seis mil candidaturas

01 out, 2025 - 12:24 • Carla Fino , Jaime Dantas com Lusa

O portal onde podem ser feitas as candidaturas registou constrangimentos esta terça-feira. Segundo o ministério do Ambiente e Energia, o acesso já foi normalizado.

A+ / A-

Foram submetidas seis mil candidaturas no dia de arranque do programa E-Lar, avança esta quarta-feira à Renascença o ministério do Ambiente e Energia, que acrescenta estarem em processo de formalização 2.273 aplicações.

O número elevado de candidaturas verifica-se apesar do portal do Fundo Ambiental ter registado constrangimentos ao longo de toda a terça-feira. O problema já está resolvido e deveu-se ao elevado número de acessos, assegura o gabinete de Maria da Graça Carvalho.

Segundo afirma o ministério à agência Lusa, antes da abertura das candidaturas, foram registados 385 mil acessos à plataforma.

O programa destina-se a reforçar o combate à pobreza energética e promover o conforto térmico das habitações carenciadas, incentivar a substituição de equipamentos antigos por equipamentos novos de menor consumo, e acelerar a eletrificação de consumos substituindo equipamentos a gás por elétricos.

Os apoios podem ser utilizados, por exemplo, para comprar placas elétricas de indução e convencionais, fornos elétricos ou termoacumuladores elétricos. As pessoas que se candidatam e cuja candidatura é aprovada recebem um "voucher" de apoio à operação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 01 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado