PSP encontrou quase 400 idosos em risco em apenas dois meses

01 out, 2025 - 08:03 • Olímpia Mairos , com Lusa

Entre os casos de risco, destacam-se 140 situações por falta de autonomia, 67 por serem vítimas da prática reiterada de crimes, 66 por quadro clínico grave e 44 por ausência de rede de contactos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) sinalizou 559 idosos e identificou 391 em situação de risco durante a operação “A Solidariedade Não Tem Idade — A PSP com os Idosos”, realizada entre 28 de julho e 26 de setembro em todo o país.

No total, os agentes efetuaram 2.824 contactos individuais de prevenção criminal, encaminhando 481 idosos de imediato para instituições de apoio social, 391 encontravam-se em situações de risco

Entre os casos de risco, destacam-se 140 situações por falta de autonomia, 67 por serem vítimas da prática reiterada de crimes, 66 por quadro clínico grave e 44 por ausência de rede de contactos.

Realizada anualmente desde 2012, a operação é conduzida pelas Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV), com o objetivo de detetar precocemente situações de vulnerabilidade e garantir resposta social imediata em parceria com outras entidades.

Desde o início do ano, a PSP já efetuou 6.654 contactos individuais com idosos, dos quais 3.590 em residências. Ao todo, foram sinalizados 757 idosos por isolamento social ou geográfico (240), falta de autonomia (422) e vitimização reiterada de crimes (111).

Além das ações de sensibilização e os contactos individuais de prevenção criminal realizados pelas EPAV ao longo de todo o ano junto desta da população, a PSP intensifica durante esta operação o contacto direto e o diálogo com a população com mais de 65 anos.

Desde o início do ano, a PSP já efetuou 6.654 contactos individuais com idosos, dos quais 3.590 em residências. Ao todo, foram sinalizados 757 idosos por isolamento social ou geográfico (240), falta de autonomia (422) e vitimização reiterada de crimes (111).

