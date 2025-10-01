Menu
  • 02 out, 2025
Sismo de 2.7 em Leiria

01 out, 2025 - 22:49 • João Malheiro

Abalo teve um epicentro a cerca de 12 quilómetros do Sudoeste de Pombal.

Um sismo de 2.7 foi registado em Leiria esta quarta-feira, pelas 21h18.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo teve um epicentro a cerca de 12 quilómetros do Sudoeste de Pombal.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Leiria e Pombal", informa o IPMA.

Se a situação justificar, o IPMA emitirá mais informações.

  • 02 out, 2025
