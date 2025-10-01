Menu
  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Unidades de saúde têm um mês para fechar planos de contingência

01 out, 2025 - 01:43 • Anabela Góis

O timing é definido pelo Plano de Inverno, que entra em vigor esta quarta-feira, para prevenir e minimizar os efeitos do frio extremo e da circulação de vírus respiratórios na população, protegendo os mais frágeis.

As unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm até ao final do mês de outubro para fecharem os seus planos de contingência para o inverno.

O dia 31 é a data-limite para que as propostas cheguem à Direção-Geral da Saúde (DGS) e à Direção Executiva do SNS.

Tal como aconteceu no plano sazonal para o verão, a Linha SNS 24 é apontada como primeiro contacto com o sistema de saúde para evitar deslocações às urgências.

Nos casos de doença aguda ou agravamento das doenças crónicas, a opção devem ser os cuidados de saúde primários.

Ainda recentemente, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu que o planeamento atempado permitiu que o inverno passado tenha sido dos mais tranquilos dos últimos anos, sem filas de ambulâncias nos hospitais, menos pessoas nas urgências e menos tempos de espera.

