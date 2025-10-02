Afinal, seguiam quatro portugueses a bordo da flotilha rumo a Gaza

02 out, 2025 - 12:31 • Lusa
O Governo anunciou esta quinta-feira que um quarto cidadão português integrava a flotilha humanitária intercetada na noite passada pelas forças israelitas quando tentava chegar à Faixa de Gaza.
"Está confirmado um quarto cidadão português a integrar a flotilha, que seguia no barco "Selvaggia"", adiantou hoje à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
O MNE, acrescentou, aguarda autorização dos familiares, que contactaram o Gabinete de Emergência Consular, para eventual divulgação da identidade deste cidadão nacional.