Apresentações bissemanais para 11 dos 13 suspeitos de agressões a um casal em Valongo

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decidiu esta quinta-feira que 11 das 13 pessoas detidas por suspeitas de terem agredido um casal em Valongo, no distrito do Porto, ficam com apresentações bissemanais às autoridades.

Além disso, os 11 suspeitos ficam ainda proibidos de contactar com as vítimas e testemunhas do processo.

Os outros dois suspeitos ficaram com termo de identidade e residência, medida de coação mais leve.

O Ministério Público (MP) queria prisão domiciliária para oito dos 13 detidos.

Na quarta-feira, 13 pessoas foram detidas em Valongo, no distrito do Porto, por suspeitas de ofensas à integridade física grave qualificada, com recurso a arma branca e objeto de madeira tipo bastão, ferindo gravemente uma pessoa, adiantou a GNR.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da GNR explicou que as ofensas à integridade física foram perpetradas a um casal no início de setembro.

As ofensas físicas à mulher, de 33 anos, e ao homem, de 29, ocorreram junto a um estabelecimento comercial no concelho de Valongo, tendo um dos elementos do casal ficado gravemente ferido.

Os detidos, 12 homens com idades entre os 18 e os 59 anos, e uma mulher, de 37 anos, têm antecedentes criminais por crimes da mesma natureza.