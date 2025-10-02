Menu
Guerra no Médio Oriente

Aviões israelitas fizeram escala nos Açores, MNE fala em "falha de procedimento"

02 out, 2025 - 19:42 • Diogo Camilo

Ministério dos Negócios Estrangeiros pede o apuramento de responsabilidades e modificação de procedimentos. Aeronaves norte-americanas fizeram escala na Base das Lajes para serem entregues a Israel.

A+ / A-

O Ministério dos Negócios Estrangeiros quer quer saber porque é que não foi informado da passagem pela Base das Lajes de três aviões vendidos pelos Estados Unidos a Israel, considerando-a uma "falha de procedimento" e pedindo o apuramento de responsabilidades.

Em nota de esclarecimento após pergunta do semanário Expresso, o MNE refere que uma "averiguação exaustiva" determinou que houve "comunicação e autorização tácita" para a "escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel", que aconteceu a 22 de abril deste ano.

O mesmo não significa a violação do "compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria", que inclui o embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, mas o MNE adianta que a comunicação teve o parecer favorável da Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN), sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional.

O Ministério de Paulo Rangel refere que foi verificada uma "óbvia falha de procedimento" e que haverá "apuramento de responsabilidades e modificação de procedimentos de modo a evitar que tais falhas processuais voltem ocorrer, especialmente em processos de autorização tácita".

O caso foi conhecido esta segunda-feira, através do jornal espanhol El Pais, que noticiou que teria havido passagem de aviões israelitas pela Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores.

