Calor continua, mas com mais nuvens no Sul

O dia será marcado por céu geralmente pouco nublado ou limpo. No entanto, no interior da região Sul prevê-se um aumento temporário de nebulosidade durante a tarde. Também na faixa costeira a norte do Cabo Raso, as nuvens poderão intensificar-se a partir do final da manhã.

O vento soprará em geral fraco, podendo tornar-se moderado durante a tarde no litoral oeste, de norte a noroeste. Nas terras altas, o vento será de norte a nordeste, sobretudo até meio da manhã e novamente no final do dia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta ainda para possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns pontos do litoral a norte do Cabo Raso.

Quanto às temperaturas, espera-se uma ligeira descida da máxima no litoral norte do Cabo Raso, enquanto no interior das regiões Centro e Sul se prevê uma pequena subida.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 9 ºC em Bragança e os 18 ºC em Faro e Portalegre, enquanto as máximas devem variar entre os 22 ºC em Aveiro e os 32 ºC em Évora e Beja.

Segundo o IPMA, vários concelhos do interior Norte, Centro e Sul do país encontram-se em perigo muito elevado de incêndio rural.